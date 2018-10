Lingen (AFP) Während sie ihren Gottesdienst hielt, ist eine Pastorin in Niedersachsen in den Kirchenräumen bestohlen worden. Unbekannte Täter drangen am Sonntagvormittag in die Räumlichkeiten in Lage im Emsland ein, wie die Polizei in Lingen am Dienstag mitteilte.

