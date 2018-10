Straubing (AFP) Bei einem Unfall mit Phosphorsäure sind in einer Firma im niederbayerischen Straubing sieben Menschen verletzt worden. Wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte, wurde am Montagnachmittag bei Lagerarbeiten ein Tausendlitertank beschädigt. Daraufhin sei eine unbekannte Menge der Säure ausgetreten.

