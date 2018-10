Offenbach (AFP) In Hessen hat offenbar ein Übungsmanöver von niederländischen Soldaten für Aufregung gesorgt. In Steinau an der Straße meldete ein Anwohner am Montagabend Maschinengewehrfeuer und lautes Geschrei, wie die Polizei Offenbach am Dienstag mitteilte. Beamte trafen demnach in einem Waldstück auf sechs Soldaten, die möglicherweise zu einer niederländischen Armeeeinheit gehörten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.