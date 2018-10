Hamburg (AFP) Mehr als 1600 illegale Springmesser hat der Zoll am Hamburger Hafen beschlagnahmt. Ermittler fanden die Messer in einer Sendung, die überwiegend aus Taschenrechnern, Schneidebrettern und Ladekabeln bestand, wie das Hauptzollamt Hamburg-Hafen am Dienstag mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.