New York (dpa) - Die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China hat an der Wall Street wieder für eine deutliche Erholung gesorgt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 1,77 Prozent auf 24 874,64 Punkte und machte damit seine am Montag erlittenen Verluste wieder wett. Der Euro neigte mit zuletzt 1,1346 US-Dollar weiter zur Schwäche. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1372 Dollar festgesetzt.

