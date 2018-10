Grenoble (AFP) Eine in einen Baumstamm eingeritzte Telefonnummer hat drei chinesische Touristinnen gerettet, die sich beim Wandern in den französischen Alpen verlaufen hatten. Die jungen Frauen waren von einem gekennzeichneten Wanderweg auf dem Berg Salève in den Savoyen unweit von Genf abgekommen. Gegen 17.00 Uhr kamen sie nicht mehr weiter, weil Felsbrocken den Weg versperrten.

