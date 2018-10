Washington (AFP) Der norwegische Diplomat Geir Pedersen soll neuer Sondergesandter der Vereinten Nationen für Syrien werden. UN-Generalsekretär Antonio Guterres schrieb in einem Brief an den UN-Sicherheitsrat, den die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag einsehen konnte, er wolle Pedersen zum Nachfolger des scheidenden Syriengesandten Staffan de Mistura ernennen.

