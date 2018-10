Berlin (dpa) - Die Bundesliga-Clubs aus Leverkusen, Leipzig, Dortmund, Bremen, Schalke und Nürnberg haben das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht. Bayer Leverkusen setzte sich mit 5:0 bei Borussia Mönchengladbach durch, RB Leipzig gewann gegen 1899 Hoffenheim mit 2:0. Der FC Schalke 04 und der 1. FC Nürnberg siegten erst im Elfmeterschießen beim 1. FC Köln und bei Hansa Rostock. Borussia Dortmund gewann egen Union Berlin mit 3:2 in der Verlängerung. Die Bremer zogen durch ein 5:1 gegen den Regionalligisten Weiche Flensburg ungefährdet in die nächste Runde am 5./6. Februar ein.

