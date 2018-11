Kairo (AFP) Die ägyptischen Behörden haben nach Angaben von Amnesty International am Donnerstag mindestens 19 Anwälte und Menschenrechtsaktivisten festgenommen. Die Menschenrechtsorganisation sprach von einer "alarmierenden Eskalation der Repression". Die Amnesty-Kampagnendirektorin für Nordafrika, Najia Bounaim, sagte, die "erschreckende Verhaftungswelle" sei ein "weiterer entsetzlicher Rückschlag" für die Menschenrechte in Ägypten. "Jeder der es wagt, Menschenrechtsverletzungen anzusprechen, ist in Gefahr."

