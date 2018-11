Quito (AFP) Die Bananenbauern in Ecuador protestieren gegen eine von Aldi angekündigte Preissenkung ab dem kommenden Jahr. "Wir müssen eine gemeinsame Front aller Anbauländer in der Region bilden, um dieses unfaire Vorgehen von Aldi zu stoppen", sagte der Vorsitzende des ecuadorianischen Exportverbandes, Eduardo Ledesma, der Nachrichtenagentur AFP. Ab 2019 will Aldi den Bauern demnach nur noch sieben statt acht Dollar (knapp sieben Euro) pro Kiste Bananen zahlen.

