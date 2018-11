Niamey (AFP) Deutschland und die Niederlande unterstützen den westafrikanischen Staat Niger mit zehn Millionen Euro beim Aufbau einer Einsatztruppe für das Grenz- und Migrationsmanagement. Wie die zivile EU-Mission Eucap Sahel am Donnerstag in der nigrischen Hauptstadt Niamey mitteilte, wurde dort am Mittwoch ein Abkommen zur Finanzierung der Truppe CMCF unterzeichnet.

