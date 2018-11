Wiesbaden (AFP) Jede zehnte Frau hat einen höheren Bildungsabschluss als ihr Partner. Umgekehrt war im Jahr 2017 bei mehr als einem Viertel der Paare in Deutschland (27 Prozent) der Mann im Vergleich zu seiner Partnerin besser qualifiziert, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Im weit überwiegenden Fall herrschte in einer Partnerschaft jedoch in etwa das gleiche Bildungsniveau (63 Prozent).

