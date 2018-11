Kiew (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Donnerstag zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Am Flughafen in Kiew wurde sie von Bürgermeister Vitali Klitschko empfangen, wie Regierungssprecher Steffen Seibert über den Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. Im Anschluss stand ein Gespräch mit Präsident Petro Poroschenko auf dem Programm.

