Wenden (AFP) Nach dem Tod eines 16-Jährigen im nordrhein-westfälischen Wenden hat eine Mordkommission die Ermittlungen übernommen. Die Leiche des Jungen wurde von der Polizei unweit des Schulzentrums in Wenden in einem Waldstück gefunden, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte. Demnach ergaben Zeugenaussagen einen Hinweis auf den Fundort. Die Umstände des Todes des 16-Jährigen seien noch unklar, erklärte die Kreispolizeibehörde Olpe.

