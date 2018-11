Dillenburg (AFP) Ein Sattelzug hat auf der Autobahn 45 in Hessen einen 23 Tonnen schweren Granitblock verloren. Der Steinblock rutschte am Mittwochabend bei einer Notbremsung von dem Tieflader und fiel auf die Fahrbahn, wie die Polizei in Dillenburg am Donnerstag mitteilte. Die 22-jährige Lastwagenfahrerin wurde leicht verletzt. Andere Fahrzeuge waren nicht betroffen. Die Autobahn in Richtung Hanau blieb über mehrere Stunden gesperrt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.