New York (dpa) - Ein aktivistischer US-Hedgefonds hat die jüngste Kursschwäche der Deutschen Bank genutzt und ist bei den Frankfurtern eingestiegen.

Die Hudson Executive Capital LP, angeführt von dem früheren JPMorgan-Finanzvorstand Douglas Braunstein, habe in den vergangenen Monaten einen 3,1 Prozent-Anteil an der Deutschen Bank aufgebaut, erklärte der Fonds dem «Wall Street Journal» (Donnerstag).

Die Beteiligung ist rund 620 Millionen US-Dollar wert. Der Fonds steigt damit zu einem der fünf größten Aktionäre der Deutschen Bank auf. Die Aktie der Deutschen Bank legte deutlich zu.

Als «aktivistisch» werden Fonds bezeichnet, die sich aktiv in die Geschäftspolitik der Unternehmen einmischen. Wenn die Beteiligung groß genug ist, beanspruchen sie häufig einen Sitz im Aufsichtsrat. Dies sei jedoch nicht das Ziel, hieß es. Einer der wichtigsten Gründe für den Einstieg sei für ihn der Antritt des Deutsche Bank-Chefs Christian Sewing gewesen, betonte Braunstein.

In dem Interview bezeichnete er die Deutsche Bank als «missverstanden und unterbewertet». Die vom neuen Bank-Chef Christian Sewing eingeleitete Restrukturierung sei «richtig». Das Transaktionsgeschäft, Teil des Investmentbankings, bezeichnete er zudem als «Kronjuwel».

Auch Fusionen mit anderen Banken habe das größte deutsche Geldinstitut nach seiner Ansicht nicht nötig, ergänzte Braunstein im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Deutsche Bank begrüßte den Einstieg Hudsons in einer ersten Reaktion. Die Aktie der Deutschen Bank legte in der Folge deutlich zu. Am frühen Nachmittag lag ihr Kurs mit 2,88 Prozent im Plus - bei 8,90 Euro.