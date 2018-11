Mainz (AFP) Das ZDF wird den am kommenden Dienstag geplanten, heftig diskutierten Auftritt der Band "Feine Sahne Fischfilet" in Dessau aufzeichnen. Das Konzert wird dann im Rahmen der Musiksendung "zdf@bauhaus" am 1. Dezember ausgestrahlt, wie der Sender am Donnerstag in Mainz mitteilte. Moderator Jo Schück werde im Gespräch mit der Band auch die aktuellen Geschehnisse thematisieren.

