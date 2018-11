Berlin (AFP) Eine Woche nach Beschluss der Kohlekommission hat das Bundeswirtschaftsministerium am Donnerstag den Zwischenbericht des Gremiums veröffentlicht. Auf den 41 Seiten, von den Mitgliedern der Kommission einstimmig beschlossen, bleibt vieles noch offen. So ist das Kapitel "Abschlussdatum für die Kohleverstromung" noch leer. Konkrete Angaben zur Umsiedlung von Behörden in die betroffenen Gebiete fehlen ebenfalls. Auch über die Höhe eines langfristig angelegten finanziellen Ausgleichs will sich die Kommission noch verständigen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.