Bonn (AFP) Der Bundesrechnungshof hat vor den Plänen der EU-Kommission zur Umwandlung des Euro-Rettungsfonds ESM in einen europäischen Währungsfonds (EWF) gewarnt. Diese seien "nicht geeignet, die Eurozone wetterfest zu machen", erklärte der Rechnungshof am Freitag in Bonn. "Für eine stabile Währungsunion ist entscheidend, dass der Rettungsschirm auch künftig auf seine Kernaufgabe der Krisenbewältigung fokussiert bleibt." Der Rechnungshof sieht nun den Bundestag gefordert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.