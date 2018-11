Beirut (AFP) Bei Luftangriffen der US-geführten Koalition auf Ziele der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien sind nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mindestens 14 Zivilisten getötet worden. Die Bewohner seien bei Angriffen auf die Dörfer Hadschin, Sussa und Al-Schaafa in der Provinz Deir Essor im Osten des Landes ums Leben gekommen, erklärte die Beobachtungsstelle mit Sitz in Großbritannien am Samstag.

