Berlin (AFP) Die hessischen Grünen bewerten eine weitere Regierungszusammenarbeit mit der CDU grundsätzlich positiv. Die Partei sehe "aufgrund der Zusammenarbeit mit der CDU Hessen in der zu Ende gehenden Legislaturperiode eine gute Chance, an der erfolgreichen Regierungsarbeit anzuschließen", hieß es in einem Beschluss des Landes-Parteirats am Samstag in Wiesbaden. Die Grünen vermieden es aber, sich bereits auf eine Fortsetzung der Koalition festzulegen.

