Washington (AFP) Das Oberste Gericht der USA wird sich mit einem Streit um ein riesiges Kreuz befassen, das im Bundesstaat Maryland an gefallene US-Soldaten erinnert. Der Supreme Court nahm am Freitag den Fall zur Prüfung an. Voraussichtlich wird sich das Gericht erst im kommenden Jahr damit befassen. Der Streit um die Trennung von Staat und Religion könnte ein wichtiger Test für den umstrittenen neuen Richter am Supreme Court, Brett Kavanaugh, werden.

