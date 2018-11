Kiel (dpa) - Nach den jüngsten SPD-Wahlniederlagen hat sich der Landesverband Schleswig-Holstein für einen außerordentlichen Bundesparteitag ausgesprochen. Eine knappe Mehrheit votierte auf einem Landesparteitag in Kiel dafür, den erst im Dezember 2019 anstehenden Bundesparteitag nicht vorzuziehen, aber vorher einen zusätzlichen Sonder-Parteitag einzuberufen. Parteichefin Andrea Nahles ist gegen einen früheren Parteitag. «Weg mit der Groko und alles ist gelöst. So wird es nicht sein», sagte SPD-Landeschef und Bundesvize Ralf Stegner. Er nahm Nahles gegen Kritik in Schutz.

