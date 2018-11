Madrid (AFP) In Spanien ist eine Bande zerschlagen worden, die auf die Herstellung falscher Kreditkarten spezialisiert war. Chef der Bande sei ein Algerier gewesen, der zuvor bereits wegen Finanzierung der Anschläge vom 11. September 2001 in den USA im Gefängnis gesessen hatte, wie die spanische Polizei am Samstag mitteilte. Insgesamt wurden demnach 19 Verdächtige der Kreditkarten-Bande in Madrid festgenommen.

