Berlin (AFP) Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) empfiehlt seiner Partei weiterhin eine Orientierung "an der Mitte". Bei seiner Ankunft zur Vorstandsklausur der Partei am Sonntagnachmittag in Berlin sagte Günther: "Der Kurs in der Vergangenheit war richtig". Die CDU sei daher gut beraten, "wenn wir den Kurs, den wir eingeschlagen haben, auch fortsetzen".

