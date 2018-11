Hodeida (AFP) Im Jemen sind dutzende Rebellen bei Kämpfen und Luftangriffen getötet worden. Seit Samstag seien in der strategisch wichtigen Hafenstadt Hodeida im Westen des Landes 53 Huthi-Rebellen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag aus Krankenhauskreisen. Regierungstruppen hatten mit Unterstützung der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition am Donnerstag eine Offensive zur Rückeroberung der von den Rebellen kontrollierten Stadt gestartet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.