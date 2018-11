Bilbao (dpa) - Die begehrten MTV Europe Music Awards werden heute im spanischen Bilbao verliehen. Die meisten Nominierungen heimste in diesem Jahr die kubanisch-amerikanische Sängerin und Songwriterin Camila Cabello ein, die in sechs Kategorien Chancen hat - darunter «Best Song» und «Best Video» für ihren Chart-Top-Hit «Havana». Mit jeweils fünf Nominierungen folgen Pop-Queen Ariana Grande und US-Rapper Post Malone. In der Kategorie «Best German Act» gehen Bausa, Namika, Mike Singer, Feine Sahne Fischfilet und Samy Deluxe an den Start.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.