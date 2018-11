Kabul (AFP) Eine Regierungsdelegation aus Afghanistan wird an internationalen Gesprächen zur Lage in dem Land am 9. November in Russland teilnehmen. Der Hohe Friedensrat des Landes werde vier Vertreter nach Moskau entsenden, sagte Sprecher Sajed Ihsan Taheri der Nachrichtenagentur AFP am Montag. Das afghanische Außenministerium blieb im Hinblick auf eine Teilnahme an der Konferenz hingegen vage: "Wir verhandeln noch mit russischen Vertretern", sagte ein Sprecher.

