Berlin (AFP) Die gesetzlichen Renten in Deutschland werden im kommenden Jahr voraussichtlich um drei bis vier Prozent steigen. Das geht nach einem Bericht der Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND; Dienstagsausgaben) aus dem Entwurf des Rentenversicherungsberichts 2018 hervor. Zum 1. Juli 2019 wird demnach eine Rentenerhöhung um 3,18 Prozent in Westdeutschland sowie von 3,91 Prozent in Ostdeutschland erwartet.

