London (AFP) Als erster Mensch der Welt ist der Brite Ross Edgley einmal um Großbritannien herum geschwommen. Am Sonntag kam er nach fünf Monaten auf hoher See in Margate im Südosten Englands an, wie sein Sponsor Red Bull mitteilte. Für die 2882 Kilometer lange Strecke brauchte der 33-Jährige demnach 157 Tage. Erschwert wurde das Abenteuer durch eisiges Wasser, starke Strömungen, Unwetter und Begegnungen mit Frachtern, Haien und Quallen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.