Frankfurt/Main (AFP) Die Bundespolizei hat eine deutsch-irakische Schleuserbande ausgehoben. Beamte durchsuchten vier Wohnungen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern, wie die Bundespolizei am Montag in Frankfurt am Main mitteilte. Das Ermittlungsverfahren gegen die Verdächtigen führt demnach die Staatsanwaltschaft Siegen.

