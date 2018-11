Paris (AFP) Die französische Regierung sieht keine Fortschritte in den Verhandlungen mit Deutschland über die Einführung einer EU-Steuer auf große Internet-Konzerne wie Google oder Facebook. "Deutschland sagt im Moment Nein", sagte Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire am Montag dem Radiosender RMC. "Mein deutscher Kollege Olaf Scholz ist heute nicht in der Lage, mir eine positive Antwort zu geben." Beide Seiten seien aber weiter entschlossen, bis Jahresende "gemeinsam eine Lösung zu finden".

