Düsseldorf (AFP) Nach dem Tod eines syrischen Häftlings bei einem Zellenbrand in der Justizvollzugsanstalt Kleve ist einem externen Gutachter zufolge vermutlich von einem Suizid des Mannes auszugehen. In seiner Expertise im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kleve kommt der Gutachter zu dem Schluss, dass der Brand vorsätzlich und "in höchstwahrscheinlich suizidaler Absicht" gelegt wurde, wie ein Sprecher des NRW-Justizministeriums am Montag in Düsseldorf sagte.

