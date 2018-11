Leipzig (AFP) Die Sicherheitsbehörden in den Ländern sollen besser auf die immer schnellere Mobilisierung von Rechtsextremen reagieren können. Die gut vernetzten und gewaltbereiten Extremisten seien heute in der Lage, schnell und überregional zu mobilisieren, erklärte Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) am Montag nach einem Treffen mit seinen Kollegen aus Thüringen und Sachsen-Anhalt in Leipzig. Die Sicherheitsbehörden müssten anhand von Aktivitäten in sozialen Netzwerken verlässliche Prognosen zu sogenannten Smart-Mobs erstellen können.

