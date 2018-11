Rom (AFP) Der italienische Senat berät seit Montag über das umstrittene Einwanderungsdekret von Innenminister Matteo Salvini. Der Politiker von der rechtsextremen Lega-Partei will die von ihm betriebene Verschärfung des Einwanderungsrechts am Dienstag persönlich vor dem Parlament verteidigen. Salvinis Vorhaben belastet die Koalition: Einige Abgeordnete der Fünf-Sterne-Bewegung, die mit der Lega in Rom regiert, hatten aus Protest gegen die geplanten Verschärfungen mehr als 80 Änderungsanträge gestellt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.