Los Angeles (dpa) - US-Schauspieler Josh Brolin (50) und Model Kathryn Boyd (31) sind Eltern einer kleinen Tochter geworden. «Mama Kathryn war während dieses Wunders einer Geburt herausragend, und Bean ist ein makelloses Prachtstück durch und durch», schrieb Brolin am Sonntag auf Instagram. Dazu postete er ein kurzes Video der Kleinen beim Schlafen. Sie hört auf den Namen Westlyn Reign und wird von ihren Eltern Bean genannt.

Das Paar ist seit September 2016 verheiratet. Für den Hollywood-Star («American Gangster», «No Country for Old Men») ist es die dritte Ehe. Er hat bereits zwei erwachsene Kinder. Brolin war zuletzt im Drogenthriller «Sicario 2» und dem Superheldenfilm «Deadpool 2» in den Kinos zu sehen.

Post auf Instagram