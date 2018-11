Freiburg (AFP) Mehrere Männer haben sich bei Freiburg in Baden-Württemberg während eines Streits mit Sperrmüll beworfen. Einer von ihnen wurde von einem Wasserboiler am Kopf getroffen und trug eine Platzwunde davon, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.