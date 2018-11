Berlin (AFP) AfD-Parteichef Jörg Meuthen hat Überlegungen zur Beobachtung seiner Partei durch den Verfassungsschutz als politisch motiviert kritisiert. Die AfD sei "durch und durch eine Rechtsstaatspartei, sagte Meuthen am Montag in Berlin. "Wir stehen felsenfest auf dem Fundament der freiheitlich-demokratischen Grundordnung." Seine Partei begehe keine Rechtsbrüche, sondern prangere sie an, etwa bei der Euro-Rettung oder in der Migrationspolitik.

