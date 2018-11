Mexiko-Stadt (AFP) Hunderte Migranten aus Mittelamerika haben auf ihrem Weg in Richtung USA in einem Sammellager in Mexiko-Stadt campiert. Bis Montagvormittag trafen rund 2000 der hauptsächlich aus Honduras, El Salvador und Guatemala stammenden Flüchtlinge in einem Stadion in der mexikanischen Hauptstadt ein. Die Behörden hatte dort ein großes Aufnahmelager eingerichtete und versorgten die Menschen mit Lebensmitteln und Wasser. Weitere 3000 Migranten werden bis Mittwoch erwartet, wie die Nationale Menschenrechtskommission des lateinamerikanischen Landes mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.