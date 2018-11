Den Haag (AFP) In den Niederlanden hat ein Moscheeverband den US-Kurzbotschaftendienst Twitter aufgefordert, das Konto des Rechtspopulisten Geert Wilders zu löschen. Der Politiker verbreite "Hassbotschaften" über das soziale Netzwerk und müsse deshalb "dauerhaft" gesperrt werden, heißt es laut einem Bericht der niederländischen Zeitung "AD" vom Montag in dem Schreiben eines Anwalts des islamisch-türkischen Kulturverbands TICF an das Unternehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.