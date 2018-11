Suhl (AFP) Ein Pferd ist in Thüringen in einem Pool gelandet. Das Tier büxte am Sonntag von einer Koppel in Schmalkalden aus und fiel dort auf einem Grundstück in einen mit einer Plane abgedeckten Pool, wie die Polizei in Suhl am Montag mitteilte.

