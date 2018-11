Frankfurt/Main (AFP) Vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main muss sich ab Januar ein mutmaßliches Mitglied der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) verantworten. Der 32-jährige Walid D. soll sich Ende 2013 dem IS in Syrien angeschlossen haben, wie das OLG am Montag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, sich seit dem Sommer 2013 mit Kampf- und Tötungsszenarien beschäftigt zu haben.

