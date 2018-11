Nizza (AFP) In Nizza hat am Montag ein Mordprozess gegen eine Deutsche und ihren früheren französischen Lebensgefährten begonnen. Dem Ex-Paar wird vorgeworfen, 2011 einen deutschen Unternehmer getötet zu haben, um an dessen Vermögen zu kommen. Der 48-jährigen Grit B. und dem 52-jährigen Georges P. droht lebenslange Haft. Beide bestritten zum Prozessauftakt ihre Schuld. Das Urteil wird am kommenden Dienstag erwartet.

