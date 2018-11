Rangun (AFP) Die beiden in Myanmar inhaftierten Reuters-Journalisten gehen nach ihrer Verurteilung zu sieben Jahren Haft in Berufung. Zur Begründung erklärte die Nachrichtenagentur am Montag, das Urteil sei "falsch". Die Polizei habe den beiden Reportern eine Falle gestellt, "überzeugende Beweise" dafür habe das Gericht aber ignoriert. Die von der Staatsanwaltschaft vorgebrachten Beweise reichten für eine Verurteilung nicht aus.

