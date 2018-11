Brüssel (AFP) Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) lehnt die schnelle Einführung einer EU-Steuer auf große Internet-Konzerne ab. Deutschland setze zunächst auf eine Einigung auf internationaler Ebene einschließlich der USA, sagte Scholz am Montag beim Treffen der Finanzminister der Eurozone in Brüssel. Nur wenn diese "in den nächsten ein-, anderthalb Jahren" scheitern sollte, brauche die EU eine eigene Steuer "in der Hinterhand".

