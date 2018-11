Berlin (AFP) Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will sich möglicherweise noch am Montag zur Zukunft des scheidenden Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen äußern: Der Minister werde in Kürze darüber informieren, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Montag in Berlin. "Auch heute wäre das noch möglich", sagte er. Nach Angaben aus Koalitionskreisen soll Maaßen doch nicht ins Innenministerium versetzt werden, sondern entweder entlassen oder in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden.

