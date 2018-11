Neustadt an der Weinstraße (AFP) Der Versuch zweier Seniorinnen, Unkraut mit ihrem eigenen Urin zu bekämpfen, hat im rheinland-pfälzischen Neustadt an der Weinstraße die Polizei auf den Plan gerufen. Die beiden Frauen hätten den Urin eigens für den ungewöhnlichen Zweck gesammelt, teilten die Beamten am Montag mit. Wegen des Gestanks rief eine Nachbarin die Polizei.

