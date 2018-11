Paris (AFP) Deutschland und sechs weitere EU-Staaten wollen die Hilfe für Terroropfer ausbauen. Darauf einigten sich die Justizminister Frankreichs, Spaniens, Italiens, Luxemburgs, der Niederlande und Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) laut einer gemeinsamen Erklärung bei einem Treffen am Montag in Paris. Demnach setzen sie sich für eine bessere "Versorgung und Unterstützung für Opfer von Terrorismus" ein, insbesondere in den zwischenstaatlichen Beziehungen.

