München (AFP) Kurz vor der Konstituierung des bayerischen Landtags hat der von der AfD für einen Posten als Landtagsvizepräsident nominierte Abgeordnete Uli Henkel einen Rückzieher gemacht. Ein Sprecher der AfD-Landtagsfraktion bestätigte am Montag in München, dass sich Henkel in der konstituierenden Sitzung nicht zur Wahl stellen werde. Wer an seiner Stelle für die AfD kandidieren soll, stand zunächst nicht fest.

