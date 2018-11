Peking (AFP) Archäologen haben in einem Grab der zentralchinesischen Provinz Henan einen mutmaßlich 2000 Jahre alten Wein entdeckt. Insgesamt 3,5 Liter einer gelblichen Flüssigkeit mit dem typischen Alkoholgeruch seien in einem versiegelten Bronzegefäß aus der Westlichen Han-Dynastie (202 vor Christus - 8 nach Christus) aufbewahrt worden, berichtete die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag. Die Flüssigkeit soll nun genauer untersucht werden.

